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Tam 20 yıldır garajda yatan Dodge Viper'ı öyle bir hale getirdi ki görenler inanamadı!

ahaber.com.tr
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Giriş: 10.03.2022 12:46
Tam 20 yıldır garajda yatan Dodge Viper RT/10 marka spor arabanın son hali görenleri şaşkına çevirdi. Garajdan alıp elden geçiren ve resmen fabrika ayarlarına döndüren YouTuberler araç sahiplerinin gözlerini yaşarttı.
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