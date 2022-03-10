10 Mart 2022, Perşembe
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Tam 20 yıldır garajda yatan Dodge Viper'ı öyle bir hale getirdi ki görenler inanamadı!
Tam 20 yıldır garajda yatan Dodge Viper RT/10 marka spor arabanın son hali görenleri şaşkına çevirdi. Garajdan alıp elden geçiren ve resmen fabrika ayarlarına döndüren YouTuberler araç sahiplerinin gözlerini yaşarttı.