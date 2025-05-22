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Sıfır araçlar için emsal karar: Arıza varsa yenisiyle değiştirin

Sıfır araçlar için emsal karar: Arıza varsa yenisiyle değiştirin

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 22.05.2025 11:40
Sıfır aldığı aracı hasarlı çıkmasına rağmen mağduriyeti giderilmeyen birçok sürücü var. Daha önce gördük örneklerini. Firmalar aracı yenisiyle değiştirmek yerine onarım seçeneğini sunuyor müşterisine. Asıl mağduriyet de burada başlıyor. Ama bundan sonraki süreçte işler böyle yürümeyebilir. Çünkü Yargıtay bununla ilgili emsal bir karar verdi. "Arızalanan sıfır araç, yenisiyle değiştirilmeli" dedi.
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Sıfır araçlar için emsal karar: Arıza varsa yenisiyle değiştirin
Sıfır araçlar için emsal karar
Sıfır araçlar için emsal karar
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