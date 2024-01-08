08 Ocak 2024, Pazartesi
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ÖTV muafiyetli sıfır araç fiyatları yenilendi! ÖTV'siz ve indirimli sıfır araç fiyatları ne kadar oldu?
Merakla beklenen ÖTV muafiyetli araç fiyatları listesi yenilendi. 2024 yılına ilişkin vergi oranları netleşti. ÖTV istisnası tutarı yüzde 58,46 arttı. Ayrıntıları A Haber muhabiri Damla Karasu’nun konuğu Motorlu Araç Satıcıları Dernek Başkan Yardımcısı Görkem Konu anlattı.