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ÖTV muafiyetli sıfır araç fiyatları yenilendi! ÖTV'siz ve indirimli sıfır araç fiyatları ne kadar oldu?

ahaber.com.tr
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Giriş: 08.01.2024 16:17
Merakla beklenen ÖTV muafiyetli araç fiyatları listesi yenilendi. 2024 yılına ilişkin vergi oranları netleşti. ÖTV istisnası tutarı yüzde 58,46 arttı. Ayrıntıları A Haber muhabiri Damla Karasu’nun konuğu Motorlu Araç Satıcıları Dernek Başkan Yardımcısı Görkem Konu anlattı.
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