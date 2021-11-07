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Gören şaştı kaldı, duvarı kırıp kapıyı söktükten sonra çıkarabildiler

İHA
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Giriş: 07.11.2021 12:20
Sivas’ta yaşayan Murat Yılmaz, kendi yaptığı otomobili oto sanayiye götürebilmek için iş yerinin duvarını kırıp kapısını söktü. Sivas’ta asansör ve mekatronik alanında çalışan Murat Yılmaz, yaptığı araçla adından söz ettiriyor. İnternetten gördüğü bir fotoğrafla kolları sıvayan Yılmaz, yaklaşık 2 yıldır üzerinde çalıştığı aracının yüzde 50’lik kısmını tamamladı.
Duvarı kırıp kapıyı söktükten sonra çıkarabildiler
Duvarı kırıp kapıyı söktükten sonra çıkarabildiler
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