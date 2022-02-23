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2022 en ucuz sıfır araç fiyatları ne kadar? En ucuz sıfır araba ne kadar? 2022 En ucuz araba hangi marka model?

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Giriş: 23.02.2022 09:28
Sıfır otomobil fiyatları, son günlerde en çok aranılanlar arasında yer alıyor. Taşıt kredi tutarlarında değişikliğe gidilmesinin ardından gözler sıfır araçlara çevrildi. Bu yıl içerisinde otomobil sahibi olmak isteyen vatandaşlar, en uygun fiyatlı araçları araştırmaya başladı. Şubat ayı güncel en ucuz sıfır araç fiyatlarını sizler için yazımızda ele aldık. Peki, 2022 en ucuz sıfır araba hangisi? İşte 2022 Şubat ayı güncel sıfır en ucuz otomobil fiyatları...

TOYOTA

Yaris 1.0 Vision - 2021 fiyatları

Liste Fiyatı 330.400 TL

1.5 Dream Multidrive S - 457.150 TL

1.5 Dream X-Pack Multidrive S 485.350 TL

1.5 Flame Multidrive S 493.150 TL

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