İnci Türkay ve Atilla Saral 11 yılın ardından Londra’da evlendi |Video

İnci Türkay ve Atilla Saral evlendi. Televizyon dizisi 'Sihirli Annem' ile ün kazanan oyuncu İnci Türkay, meslektaşı Atilla Saral ile evlendi. 11 yıldır birlikte olan ikili İngiltere'nin başkenti Londra'da gerçekleşen sade bir nikah töreniyle evlendi. Ünlü çifti yakın çevresi yalnız bırakmadı.