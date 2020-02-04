Hangi adı taşıyan sadece bir Osmanlı padişahı vardır? Kim Milyoner Olmak İster'e damga vuran soru |Video

Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla ATV ekranında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster yarışmasının yeni bölümü yine seyircileri ekran başına kilitledi. Yarışmada geceye "Hangi adı taşıyan sadece bir Osmanlı padişahı vardır?" sorusu damga vurdu. Sosyal medyada herkes "Hangi adı taşıyan sadece bir Osmanlı padişahı vardır?" sorusunun cevabını aradı. İşte yarışmacının seyirci jokeri kullanarak yanıt verdiği o sorunun doğru cevabı... Kim Milyoner Olmak İster yarışmasına damga vuran o anların videosunu ahaber.com.tr sayfamız üzerinden izleyebilirsiniz.