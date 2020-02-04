04 Şubat 2020, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

BİZE ULAŞIN
Bir sonraki videoyu oynat
04.02.2020

Hangi adı taşıyan sadece bir Osmanlı padişahı vardır? Kim Milyoner Olmak İster'e damga vuran soru |Video

Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla ATV ekranında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster yarışmasının yeni bölümü yine seyircileri ekran başına kilitledi. Yarışmada geceye "Hangi adı taşıyan sadece bir Osmanlı padişahı vardır?" sorusu damga vurdu. Sosyal medyada herkes "Hangi adı taşıyan sadece bir Osmanlı padişahı vardır?" sorusunun cevabını aradı. İşte yarışmacının seyirci jokeri kullanarak yanıt verdiği o sorunun doğru cevabı... Kim Milyoner Olmak İster yarışmasına damga vuran o anların videosunu ahaber.com.tr sayfamız üzerinden izleyebilirsiniz.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Hangi adı taşıyan sadece bir Osmanlı padişahı vardır? sorusunun yanıtı
Hangi adı taşıyan sadece bir Osmanlı padişahı vardır? sorusunun yanıtı
Zalim İstanbul 29. bölüm fragmanı! Cem ve Nedim kardeş
Zalim İstanbul 29. bölüm fragmanı! Cem ve Nedim kardeş
Aslı Bekiroğlu ifşa sonrası konuştu! Aslı Bekiroğlu görüntüleri...
Aslı Bekiroğlu ifşa sonrası konuştu! Aslı Bekiroğlu görüntüleri...
Barış Manço'nun bilinmeyen şarkıları...
Barış Manço'nun bilinmeyen şarkıları...
Neşeli Günler'deki çekim hatası bu kadarına da pes dedirtti
Neşeli Günler'deki çekim hatası "bu kadarına da pes" dedirtti
Yıllar sonra ortaya çıkan hata şaşırttı
Yıllar sonra ortaya çıkan hata şaşırttı
Yeşilçam'ın acı kaybı! Ölüm sebebi açıklandı
Yeşilçam'ın acı kaybı! Ölüm sebebi açıklandı
Afili Aşk 32. bölüm fragmanı izle! Ayşe, Kerem'i kıskandırmak için...
Afili Aşk 32. bölüm fragmanı izle! Ayşe, Kerem'i kıskandırmak için...
Babası için kendisini kurşunların önüne attı
Babası için kendisini kurşunların önüne attı
Şeniz’i Nedim mi bıçakladı? Zalim İstanbul 28. yeni bölüm fragmanı
Şeniz’i Nedim mi bıçakladı? Zalim İstanbul 28. yeni bölüm fragmanı
Hüsnü'nün başı belada! Hüsnü ölüyor mu?
Hüsnü'nün başı belada! Hüsnü ölüyor mu?
Afilli Aşk 31.yeni bölüm fragmanı izle!
Afilli Aşk 31.yeni bölüm fragmanı izle!
Daha Fazla Video Göster