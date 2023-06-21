Zafere giden yol! Başkan Erdoğan bu video ile gözler önüne serdi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin 28'inci dönemdeki ilk meclis grup toplantısında kürsüye çıktı. Erdoğan Meclis'te önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, "Onlar popülizm bataklığında her gün biraz daha boğulurken biz halkımızın huzuruna yine eser ve hizmet siyasetimizle çıktık. Yaptıklarımızı anlattık projelerimizi ortaya koyduk Türkiye’ye dair hedeflerimizi açıkladık toplumumuzun tüm kesimlerine yönelik planlarımızı paylaştık. Altyapıdan üstyapıya kadar durmak yok yola devam dedik. Seçim çalışmalarımız sırasında dahi 85 milyona yeni müjdeler vermeye devam ettik. Şimdi 10 Mart’tan bu yana neler yaptık şöyle bir hatırlayalım." ifadelerini kullanarak süreci anlatan bir video izletti.

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