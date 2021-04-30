Yüz binlerce lira harcanan ilçe stadı 1 ayda kullanılamaz hale geldi

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından yüz binlerce lira verilerek yapılan Gaziemir İlçe Stadı 1 ayda zeminde oluşan tahribatla eski haline döndü. Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda’nın uluslararası standartlara uygun diye övdüğü stadın koşu ve yürüyüş pistinin kullanılamaz hale gelmesi tepkilere neden oldu.