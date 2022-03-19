Yunanistan’ın Ege Denizi hamleleri! Atina uluslararası anlaşmaları yok sayıyor

Yunanistan, tüm uluslararası anlaşmalara aykırı olarak Ege Denizi'nde, Türkiye'nin hemen yanı başındaki adaları ağır silahlarla donatıyor. Atina'nın bu gayrimeşru adımına başta ABD ve Fransa olmak üzere batılı ülkeler de destek veriyor. Peki Atina'nın uzun vadeli planı ne? İşte perde arkası...

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