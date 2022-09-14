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Yunanistan’ın 15 Temmuz rahatsızlığı! Şehit Mustafa Cambaz için yapılan çeşme rahatsız etti

A Haber
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Giriş: 14.09.2022 14:38
15 Temmuz şehidi Mustafa Cambaz adına, Yunanistan'ın Gümülcine kentinde bir çeşme yaptırıldı. Ama o çeşme, her fırsatta FETÖ'cülere kucak açan Yunanistan'ı rahatsız etti. Yunan milletvekilleri çeşmenin yıkılması için harekete geçti. Gümülcine savcılığı da soruşturma başlattı. Detaylar A Haber muhabiri İlhan Tahsin'in özel haberinde...
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