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Yunanistan’dan TCG Anadolu tatbikatı! TCG Anadolu’nun İspanyol ikiziyle tatbikat

ahaber.com.tr
Mehmet Karataş
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Giriş: 12.04.2024 17:04
Yunanistan'ın TCG Anadolu'nun İspanyol ikiziyle Ege'de tatbikat yapacağı açıklandı. Yunan medyasında çıkan haberlere göre Yunanistan donanması tatbikat sırasında TCG Anadolu'nun özelliklerini öğrenmeyi amaçlıyor.
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