26 Mart 2022, Cumartesi
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Yunanistan uluslararası hukuku yine ihlal etti! Sisam Adası’nda askeri geçit töreni
Yunanistan, Türkiye'nin tüm olumlu girişimlerine rağmen, bir kez daha Ege Denizi’nde gerilimi yükseltecek adım attı. Lozan Antlaşması’na göre silahlandırılması yasak olan Sisam Adası'nda askeri geçit töreni düzenlendi. Yunan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in danışmanı da Tunan tanklarının, Türk tanklarını 6 km mesafeden vurma gücüne sahip olduğu iddiasında bulundu.