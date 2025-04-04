Yolsuzluğu unutturup hedef saptırma planı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik yürütülen "yolsuzluk" ve "terör" soruşturması, siyasi gündemin merkezine oturdu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan operasyon kapsamında, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun basın danışmanı ve İBB Medya A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun’un da aralarında bulunduğu birçok kişi gözaltına alındı. Soruşturma süreci devam ederken, açık tanıkların ifadeleri ve MASAK raporlarına ilişkin iddialar, tartışmaları daha da alevlendirdi.

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