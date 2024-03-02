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YÖK bursları artırdı! Lisans ve lisansüstü öğrencilerinin burs miktarları arttı

ahaber.com.tr
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Giriş: 02.03.2024 12:21
YÖK'ten öğrencileri yakından ilgilendiren bir açıklama geldi. Yükseköğretim Kurulu, lisans ve lisansüstü öğrencilerine verilen burs miktarlarının artırıldığını bildirdi. Ayrıntıları A Haber muhabiri Kübra Bal aktardı.
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