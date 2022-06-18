18 Haziran 2022, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları YKS'de ilk oturum TYT sona erdi! Milyonlarca kişi üniversiteye girmek için ter döküyor

YKS'de ilk oturum TYT sona erdi! Milyonlarca kişi üniversiteye girmek için ter döküyor

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 18.06.2022 13:22
Son dakika haberine göre: Milyonlarca üniversite adayının ter döktüğü Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın ilk oturumu olan TYT sona erdi. AYT ve YDT oturumları yarın yapılacak. 3 milyon 243 bin 425 kişi üniversiteye girmek için ter döküyor. Gelişmeleri A Haber muhabiri Tülay Ayçiçek aktardı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
YKS’de ilk oturum TYT sona erdi!
YKS'de ilk oturum TYT sona erdi!
Kadim ilçesi: Battalgazi!
Kadim ilçesi: Battalgazi!
İlk Türk camisi için büyük heyecan!
İlk Türk camisi için büyük heyecan!
AK Parti 81 ilde sahaya iniyor!
AK Parti 81 ilde sahaya iniyor!
3 Temmuz’da aday belli olur mu?
3 Temmuz'da aday belli olur mu?
İstanbul’da terör operasyonları!
İstanbul’da terör operasyonları!
9 terörist etkisiz hale getirildi
9 terörist etkisiz hale getirildi
Geri sayım başladı!
Geri sayım başladı!
Fincancı’yı Meclis’e kim aldı?
Fincancı'yı Meclis'e kim aldı?
PKK’lı vekille ortaklık bitiyor
"PKK'lı vekille ortaklık bitiyor"
Programında neler var?
Programında neler var?
54 dişbudak ağacı neden kesildi?
54 dişbudak ağacı neden kesildi?
Daha Fazla Video Göster