YKS'de ilk oturum TYT sona erdi! Milyonlarca kişi üniversiteye girmek için ter döküyor

Son dakika haberine göre: Milyonlarca üniversite adayının ter döktüğü Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın ilk oturumu olan TYT sona erdi. AYT ve YDT oturumları yarın yapılacak. 3 milyon 243 bin 425 kişi üniversiteye girmek için ter döküyor. Gelişmeleri A Haber muhabiri Tülay Ayçiçek aktardı.

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