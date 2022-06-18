18 Haziran 2022, Cumartesi
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Gül Masalı
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Yalnız Kurt
- Hakim
- Destan
- Kuruluş Osman
- Bir Zamanlar Çukurova
- Kardeşlerim
- Atv Eski Diziler
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
YKS'de ilk oturum TYT sona erdi! Milyonlarca kişi üniversiteye girmek için ter döküyor
Son dakika haberine göre: Milyonlarca üniversite adayının ter döktüğü Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın ilk oturumu olan TYT sona erdi. AYT ve YDT oturumları yarın yapılacak. 3 milyon 243 bin 425 kişi üniversiteye girmek için ter döküyor. Gelişmeleri A Haber muhabiri Tülay Ayçiçek aktardı.