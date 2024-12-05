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Yenidoğan çetesi davasında ara karar açıklandı

Yenidoğan çetesi davasında ara karar açıklandı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 05.12.2024 00:46
İstanbul’da bebekleri kendilerinin anlaşmalı olduğu hastanelere sevk ederek haksız kazanç sağlayan ve ihmalli davranışlarda bulunarak ölmelerine neden olan Yenidoğan Çetesi yöneticisi ve üyesi 22’si tutuklu toplam 47 sanığın yargılandığı davanın görülmesine 13'üncü günde de devam edildi. Soruşturma kapsamında düzenlenen yeni dalga operasyonunda, aralarında 5 doktor, 3 hemşire, 5 sağlık çalışanı ve 1 sivilin yer aldığı 14 şüpheli gözalt��na alınırken Yenidoğan çetesi davasında da ara karar açıklandı. A Haber muhabiri Mustafa Kadir Mercan ara kararın detaylarını canlı yayında anlattı.
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Yenidoğan çetesi davasında ara karar açıklandı
Yenidoğan çetesi davasında ara karar açıklandı
Yenidoğan çetesi davasında ara karar açıklandı
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