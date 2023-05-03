Yeni Zigana Tüneli bugün hizmete giriyor

Trabzon ile Gümüşhane arasına, 14,5 kilometre uzunluğunda çift tüplü Yeni Zigana Tüneli inşa edildi. Doğu Karadeniz'i Doğu Anadolu'ya yüksek standartta bağlayan yolu Başkan Recep Tayyip Erdoğan hizmete açacak. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ise TOGG ile tünelden ilk kez geçiş yaptı.

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