Yeni Zigana Tüneli açılıyor

Türkiye dev bir esere daha kavuşuyor. Türkiye ve Avrupa'nın en uzun, dünyanın ise 3. en uzun tüneli Zigana açılıyor. A Haber muhabiri Ahmet Çağlar Yıldırım detayları aktardı.

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