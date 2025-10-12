Türkiye bir suikastın yankılarını konuşuyor. Avukat Serdar Öktem'in hedef alındığı o kanlı saldırı... Son yıllarda Z kuşağı tipi mafya yapılanmaları türedi. Sokaklardan sosyal medyaya uzanan, şiddetle şöhretin iç içe geçtiği yeni bir suç örgütlenmesi bunlar. Peki, Türkiye bu yeni nesil organize suç anlayışına karşı nasıl mücadele yürütüyor? Geçmiş mafya düzeni yerini dijital çağın gölgesine mi bırakıyor? Detaylar A Haber Araştırma Planlama Servisi Şefi Burhan Aytekin'in hazırladığı analizde...

