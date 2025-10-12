12 Ekim 2025, Pazar

A HABER VİDEO

Haberler Gündem Videoları Yeni nesil tehdit: Z kuşağı mafya yapılanmaları! Öktem suikastının perde arkası A Haber’de | ANALİZ
Yeni nesil tehdit: Z kuşağı mafya yapılanmaları! Öktem suikastının perde arkası A Haber’de | ANALİZ

Yeni nesil tehdit: Z kuşağı mafya yapılanmaları! Öktem suikastının perde arkası A Haber’de | ANALİZ

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 12.10.2025 13:08
Türkiye bir suikastın yankılarını konuşuyor. Avukat Serdar Öktem'in hedef alındığı o kanlı saldırı... Son yıllarda Z kuşağı tipi mafya yapılanmaları türedi. Sokaklardan sosyal medyaya uzanan, şiddetle şöhretin iç içe geçtiği yeni bir suç örgütlenmesi bunlar. Peki, Türkiye bu yeni nesil organize suç anlayışına karşı nasıl mücadele yürütüyor? Geçmiş mafya düzeni yerini dijital çağın gölgesine mi bırakıyor? Detaylar A Haber Araştırma Planlama Servisi Şefi Burhan Aytekin'in hazırladığı analizde...
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Yeni nesil tehdit: Z kuşağı mafya yapılanmaları! Öktem suikastının perde arkası A Haber’de | ANALİZ
Ankara’da kritik güvenlik zirvesi!
Ankara'da kritik güvenlik zirvesi!
Başkan Erdoğan memleketi Rize’de
Başkan Erdoğan memleketi Rize'de
Yeni nesil tehdit: Z kuşağı mafya yapılanmaları
Yeni nesil tehdit: Z kuşağı mafya yapılanmaları
A Haber’de sert tepki: Şeytanın yeryüzüne inmiş hali
A Haber’de sert tepki: Şeytanın yeryüzüne inmiş hali
Afganistan-Pakistan gerilimi neden tırmandı?
Afganistan-Pakistan gerilimi neden tırmandı?
A Haber Ofer Hapishanesi’ni görüntüledi
A Haber Ofer Hapishanesi'ni görüntüledi
Mısır’daki zirvede hangi başlıklar masada olacak?
Mısır'daki zirvede hangi başlıklar masada olacak?
Katil İsrail verdiği sözleri tutacak mı?
Katil İsrail verdiği sözleri tutacak mı?
Adım adım Gazze’de ateşkes süreci
Adım adım Gazze'de ateşkes süreci
Mısır’da Gazze zirvesi! Başkan Erdoğan da katılacak
Mısır'da Gazze zirvesi! Başkan Erdoğan da katılacak
Ateşkes sonrası Gazze’de neler yaşanıyor?
Ateşkes sonrası Gazze'de neler yaşanıyor?
Başkan Erdoğan Gazze zirvesi için Mısır’a gidiyor
Başkan Erdoğan Gazze zirvesi için Mısır’a gidiyor
Daha Fazla Video Göster