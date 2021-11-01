Yeni açılan Atatürk Kültür Merkezi’ne vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi

29 Ekim'de Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla açılan Atatürk Kültür Merkezi'nevatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor. Sadece 2,5 yılda yapılan ve mimarisiyle hayran bırakan AKM, Saat 11.00 ile 13. 00 arasında ziyarete açık olacak. Detayları A Haber muhabiri Melis Coşan İslamoğlu aktardı.

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