06 Mayıs 2025, Salı
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Yeni ABD Büyükelçisi Tom Barrack Ankara’da! Umut verici mesajlar
ABD'nin yeni Ankara Büyükelçisi Tom Barrack, görevine başlamak üzere başkente geldi. Havalimanında gazetecilere açıklamalarda bulunan Barrack, Türkiye-ABD ilişkilerine dair umut verici mesajlar verdi ve "Amacım iki ülke arasındaki iş birliğini her alanda daha ileri bir noktaya taşımak" dedi.