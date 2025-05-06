06 Mayıs 2025, Salı

A HABER VİDEO

Haberler Gündem Videoları Yeni ABD Büyükelçisi Tom Barrack Ankara’da! Umut verici mesajlar
Yeni ABD Büyükelçisi Tom Barrack Ankara’da! Umut verici mesajlar

Yeni ABD Büyükelçisi Tom Barrack Ankara’da! Umut verici mesajlar

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 06.05.2025 09:09
ABD'nin yeni Ankara Büyükelçisi Tom Barrack, görevine başlamak üzere başkente geldi. Havalimanında gazetecilere açıklamalarda bulunan Barrack, Türkiye-ABD ilişkilerine dair umut verici mesajlar verdi ve "Amacım iki ülke arasındaki iş birliğini her alanda daha ileri bir noktaya taşımak" dedi.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Yeni ABD Büyükelçisi Tom Barrack Ankara’da! Umut verici mesajlar
Yeni ABD Büyükelçisi Ankara’da
Yeni ABD Büyükelçisi Ankara'da
Türksat 7A için start verildi!
Türksat 7A için start verildi!
MOSSAD’ın bombalı tuzağına MİT darbesi
MOSSAD’ın bombalı tuzağına MİT darbesi
Özgür Özel’e saldırı soruşturması derinleşti
Özgür Özel'e saldırı soruşturması derinleşti
Saldırganın oda arkadaşı A Haber’e konuştu: Kimseyle konuşmazdı
Saldırganın oda arkadaşı A Haber'e konuştu: "Kimseyle konuşmazdı"
CHP Genel Başkanı Özel’e saldıran şahsın ifadesi ortaya çıktı
CHP Genel Başkanı Özel’e saldıran şahsın ifadesi ortaya çıktı
Bir yanda açlık, diğer yanda katliam!
Bir yanda açlık, diğer yanda katliam!
Denizkurdu-2 tatbikatı başlıyor!
Denizkurdu-2 tatbikatı başlıyor!
40 ayın en düşük enflasyonu! Nisan ayı enflasyonu yüzde 3 oldu
40 ayın en düşük enflasyonu! Nisan ayı enflasyonu yüzde 3 oldu
CHP’lilerden aklan da gel çağrısı: İmamoğlu CHP’den istifa etmeli!
CHP'lilerden "aklan da gel" çağrısı: İmamoğlu CHP'den istifa etmeli!
İmamoğlu şüpheli sıfatıyla ifade verdi!
İmamoğlu şüpheli sıfatıyla ifade verdi!
Çelik: Özel’e yapılan alçak saldırıyı lanetliyoruz
Çelik: "Özel'e yapılan alçak saldırıyı lanetliyoruz"
Daha Fazla Video Göster