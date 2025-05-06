Yeni ABD Büyükelçisi Tom Barrack Ankara’da! Umut verici mesajlar

ABD'nin yeni Ankara Büyükelçisi Tom Barrack, görevine başlamak üzere başkente geldi. Havalimanında gazetecilere açıklamalarda bulunan Barrack, Türkiye-ABD ilişkilerine dair umut verici mesajlar verdi ve "Amacım iki ülke arasındaki iş birliğini her alanda daha ileri bir noktaya taşımak" dedi.

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