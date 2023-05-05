Yayın yasakları saat kaçta bitiyor? YSK daha erkene alır mı? Seçim yasakları neler?

14 Mayıs seçimlerine 9 gün kaldı ve Yüksek Seçim Kurulu'nun takvimi olağan seyrinde işliyor. Bu süreçte propaganda serbestliği ve seçim yasakları resmen başladı. Ayrıntıları A Haber muhabiri Mert Hacıalioğlu aktardı.

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