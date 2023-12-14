Yasa çalışmaları hızlandı! Dijital telif için Google ile masaya oturulacak

Fransa, Almanya, İspanya, Avustralya, Kanada gibi birçok ülkede yasalarla köşeye sıkışan Google, telif ödemelerini kabul etti. Türkiye’de de yasa çalışması hızlandı. TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı Yayman, “Bütçeden sonra Google ile masaya oturulacak” dedi.

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