14 Aralık 2023, Perşembe
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Yasa çalışmaları hızlandı! Dijital telif için Google ile masaya oturulacak
Fransa, Almanya, İspanya, Avustralya, Kanada gibi birçok ülkede yasalarla köşeye sıkışan Google, telif ödemelerini kabul etti. Türkiye’de de yasa çalışması hızlandı. TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı Yayman, “Bütçeden sonra Google ile masaya oturulacak” dedi.