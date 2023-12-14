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Yasa çalışmaları hızlandı! Dijital telif için Google ile masaya oturulacak

ahaber.com.tr
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Giriş: 14.12.2023 18:56
Fransa, Almanya, İspanya, Avustralya, Kanada gibi birçok ülkede yasalarla köşeye sıkışan Google, telif ödemelerini kabul etti. Türkiye’de de yasa çalışması hızlandı. TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı Yayman, “Bütçeden sonra Google ile masaya oturulacak” dedi.
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