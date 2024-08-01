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YAŞ toplandı! Deniz Kuvvetleri'ne kim atanacak?

YAŞ toplandı! Deniz Kuvvetleri'ne kim atanacak?

ahaber.com.tr
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Giriş: 01.08.2024 13:17
Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Yüksek Askeri Şura (YAŞ) toplantısı, saat 12.20'de başladı. A Haber muhabiri Rüya Akkuş detayları aktardı.
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