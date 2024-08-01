YAŞ kararları açıklandı! 23 general ve amiral bir üst rütbeye yükseltildi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Yüksek Askeri Şura (YAŞ) toplantısı sona erdi. Toplantının ardından alınan kararlar açıklandı. 30 Ağustos 2024 tarihinden geçerli olmak üzere; 23 general ve amiral bir üst rütbeye, 77 albay ise general ve amiralliğe yükseltildi.

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