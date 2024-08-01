01 Ağustos 2024, Perşembe
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YAŞ kararları açıklandı! 23 general ve amiral bir üst rütbeye yükseltildi
Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Yüksek Askeri Şura (YAŞ) toplantısı sona erdi. Toplantının ardından alınan kararlar açıklandı. 30 Ağustos 2024 tarihinden geçerli olmak üzere; 23 general ve amiral bir üst rütbeye, 77 albay ise general ve amiralliğe yükseltildi.