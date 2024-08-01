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YAŞ kararları açıklandı! 23 general ve amiral bir üst rütbeye yükseltildi

YAŞ kararları açıklandı! 23 general ve amiral bir üst rütbeye yükseltildi

ahaber.com.tr
Filiz Uçan Savaş
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Giriş: 01.08.2024 15:45
Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Yüksek Askeri Şura (YAŞ) toplantısı sona erdi. Toplantının ardından alınan kararlar açıklandı. 30 Ağustos 2024 tarihinden geçerli olmak üzere; 23 general ve amiral bir üst rütbeye, 77 albay ise general ve amiralliğe yükseltildi.
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