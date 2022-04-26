26 Nisan 2022, Salı
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Yargıtay’dan emsal trafik sigortası kararı! Bakıcı parasını da ödeyecek
Yargıtay'dan emsal sayılacak trafik sigortası kararı geldi. Trafik kazası sonucu sakat kalan sürücünün bakıcı giderlerinin sigorta şirketi tarafından ödenmesi gerektiğine hükmedildi. Emsal kararda, "sigorta şirketi kazada sakat kalan kişinin bakıcı giderlerini de karşılamak zorundadır" denildi.