Yargıtay'dan emsal karar! Daire girişine yerleştirilen kamera için ceza
Giriş: 05.11.2025 16:31
Yargıtay 12. Ceza Dairesi, bir dairenin giriş kapısını görecek şekilde güvenlik kamerası yerleştiren ve eve girenleri kayıt altına alan apartman yöneticisine, yerel mahkemece "özel hayatın gizliliğini ihlal" suçundan verilen 2 yıl 6 ay hapsi onadı. Ayrıntıları A Haber muhabiri Aslı Bilger Kutludağ’ın konuğu olan Gayrimenkul Hukuku Enstitüsü Başkanı avukat Ali Yüksel anlattı.
