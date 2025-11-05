05 Kasım 2025, Çarşamba
Yargıtay'dan emsal karar! Daire girişine yerleştirilen kamera için ceza
Yargıtay 12. Ceza Dairesi, bir dairenin giriş kapısını görecek şekilde güvenlik kamerası yerleştiren ve eve girenleri kayıt altına alan apartman yöneticisine, yerel mahkemece "özel hayatın gizliliğini ihlal" suçundan verilen 2 yıl 6 ay hapsi onadı. Ayrıntıları A Haber muhabiri Aslı Bilger Kutludağ’ın konuğu olan Gayrimenkul Hukuku Enstitüsü Başkanı avukat Ali Yüksel anlattı.