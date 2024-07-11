11 Temmuz 2024, Perşembe
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Yapay zekadaki tehlike! Yapay zeka ile hangi risklerle karşı karşıyayız? 10 milyar şifrenin sızması…
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in "güneşlenme vergisi" alacağıyla ilgili yapay zeka ile oluşturulan videoya ilişkin Bakanlıktan açıklama geldi. Açıklamada "gerçek dışı içeriklere itibar edilmesin" uyarısı yapıldı. Yapay zeka ile hangi risklerle karşı karşıya olduğumuzun bir örneği daha yaşandı. Bu arada "rockyou2024" adıyla bilinen devasa bir sızıntıda, 10 milyar şifre sızdırıldı. Bu sızıntı, tarihin en büyük şifre sızıntısı olarak kaydedildi. Hesaplarımız tehlikede mi? Siber saldırı ve sanal dolandırıcılardan korunmak için nasıl önlemler almalıyız? Yapay zeka ne kadar tehlikeli? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Murat Kırık değerlendirdi.