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Vilnius zirvesinin mutlak kahramanı! Liderlerden Başkan Erdoğan’a yoğun ilgi

A Haber
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Giriş: 12.07.2023 13:33
Türkiye'nin İsveç kararı tüm dünya medyası tarafından son dakika olarak duyuruldu. Vilnius'ta objektiflerin odağında Başkan Erdoğan vardı. Liderler de zirvenin mutlak kahramanıyla görüşmek için yarıştı.
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Vilnius zirvesinin mutlak kahramanı
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