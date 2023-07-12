Vilnius zirvesinin mutlak kahramanı! Liderlerden Başkan Erdoğan’a yoğun ilgi

Türkiye'nin İsveç kararı tüm dünya medyası tarafından son dakika olarak duyuruldu. Vilnius'ta objektiflerin odağında Başkan Erdoğan vardı. Liderler de zirvenin mutlak kahramanıyla görüşmek için yarıştı.

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