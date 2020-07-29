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Vekil olunca kadınlara saldırdığını unuttu! İşte Barış Atay'ın karanlık geçmişi

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Giriş: 29.07.2020 23:50
Güncelleme:29.07.2020 23:59
TİP'li milletvekili Barış Atay, Meclis kürsüsünde kadın haklarını savundu. Sosyal medyada ise bir kadının inanç özgürlüğünü tek kelimeyle yerden yere vurdu. Barış Atay 2015 yılında attığı tweet yüzünden sosyal medyanın gündemine oturmuştu. Vekillik koltuğuna oturduktan sonra bildiği tek şey olan oyunculuğunu konuşturan Atay, kadın hakları savunuculuğuna soyunarak prim yapma yarışına girişti.
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