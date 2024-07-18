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Varlık mücadelesi veren topraklar! Kıbrıs, Keşmir ve Karabağ’ın ortak kaderi | ANALİZ

Varlık mücadelesi veren topraklar! Kıbrıs, Keşmir ve Karabağ’ın ortak kaderi | ANALİZ

ahaber.com.tr
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Giriş: 18.07.2024 08:52
3 Temmuz'da Astana'da Şanghay İşbirliği Teşkilatı 24. Devlet Başkanları Konseyi vesilesiyle Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif bir araya gelmişti. 3'lü zirvede birçok konu gündeme geldi. Yine Türkiye, Azerbaycan ve Pakistan 2021'de de ortak tatbikatla buluşmuştu. Peki ama bu 3 ülkeyi bir araya getiren ana ortak payda ne? Detaylar analiz haberimizde...
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Varlık mücadelesi veren topraklar
Varlık mücadelesi veren topraklar
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