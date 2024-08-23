Vaniköy'deki kaçak villada İBB imzası! Aymazlık dedi İstanbulluları uyardı: Ekrem İmamoğlu 3 ilçede...

CHP'li İBB yönetimi Halk TV patronu Cafer Mahiroğlu'nun Sarıyer'deki boğaz manzaralı kaçak villasına ses çıkarmazken, Rus oligark Boris Borisenko'nun kaçak villasını da görmezden geldi. İzinsiz yapının inşaatı durdurulurken olaya ilişkin soruşturma başlatıldı. Villa sahibi Borisenko'nun İBB'nin Paris gezisine sponsor olduğu iddiaları da gündemden düşmezken Eski İBB Deprem ve Doğal Afetler Komisyonu Başkanı Kadem Ekşi A Haber'de yaşanan skandalı değerlendirdi. Ekşi "Yapı mühürlendi tutanak tutuldu topu taca atacak bir şeyleri kalmadı. Bu alanların yıkılması gerekiyor ve eski haline dönmesi gerekiyor." ifadelerini kullandı. İşte detaylar...

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