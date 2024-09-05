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Vaniköy'deki kaçak villa yıkılıyor

Vaniköy'deki kaçak villa yıkılıyor

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 05.09.2024 10:03
HP'li İBB'nin göz yumduğu Vaniköy'deki kaçak villa için yıkım kararı alındı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın mühürlediği kaçak yapının yıkımı bugün bakanlık tarafından gerçekleştiriliyor. Yıkıma ilişkin açıklama yapan Çevre İl Müdürü Ejder Batur, "Kamu kurumları hukuka riayet etmeli. Toplam 7 yapı var burada. 2'si iskanlı 5'i iskansız. Bu 5 iskansız yapının yıkımı devam ediyor." dedi.
Vaniköy’deki kaçak villa yıkılıyor
Vaniköy'deki kaçak villa yıkılıyor
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