05 Eylül 2024, Perşembe
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Vaniköy'deki kaçak villa yıkılıyor
HP'li İBB'nin göz yumduğu Vaniköy'deki kaçak villa için yıkım kararı alındı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın mühürlediği kaçak yapının yıkımı bugün bakanlık tarafından gerçekleştiriliyor. Yıkıma ilişkin açıklama yapan Çevre İl Müdürü Ejder Batur, "Kamu kurumları hukuka riayet etmeli. Toplam 7 yapı var burada. 2'si iskanlı 5'i iskansız. Bu 5 iskansız yapının yıkımı devam ediyor." dedi.