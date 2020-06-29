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Uzman isim A Haber'de açıkladı: Vaka sayıları böyle devam ederse yasaklar geri gelir |Video

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Giriş: 29.06.2020 21:59
Güncelleme:29.06.2020 21:59
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 29 Haziran Pazartesi gününe ait koronavirüs verilerini paylaştı. Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Dr. Meltem Özen, son açıklanan verilerin ne anlama geldiğini A Haber canlı yayınında değerlendirdi. Özen, rakamların böyle devam etmesi durumunda önlemlerin yeniden geri geleceğini ifade etti. 1 Haziran itibariyle kademeli normal hayatın bu rakamlara bakıldığında başarılamadığını söyleyen Özen, 2 metrelik sosyal mesafeye dikkat edilmesi halinde koronavirüsten korunmanın mümkün olduğunu belirtti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 29 Haziran Pazartesi gününe ait koronavirüs verilerini paylaştı.

Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Dr. Meltem Özen, son açıklanan verilerin ne anlama geldiğini A Haber canlı yayınında değerlendirdi.

Özen, rakamların böyle devam etmesi durumunda önlemlerin yeniden geri geleceğini ifade etti. 1 Haziran itibariyle kademeli normal hayatın bu rakamlara bakıldığında başarılamadığını söyleyen Özen, 2 metrelik sosyal mesafeye dikkat edilmesi halinde koronavirüsten korunmanın mümkün olduğunu belirtti.

Özen, dezenfektan yerine ise vatandaşların kolonyayı tercih etmesini önerdi.

Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Dr. Meltem Özen güzel haberi canlı yayında duyurdu |Video ENFEKSİYON HASTALIKLARI UZMANI DR. MELTEM ÖZEN GÜZEL HABERİ CANLI YAYINDA DUYURDU |VİDEO

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