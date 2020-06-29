Uzman isim A Haber'de açıkladı: Vaka sayıları böyle devam ederse yasaklar geri gelir |Video

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 29 Haziran Pazartesi gününe ait koronavirüs verilerini paylaştı. Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Dr. Meltem Özen, son açıklanan verilerin ne anlama geldiğini A Haber canlı yayınında değerlendirdi. Özen, rakamların böyle devam etmesi durumunda önlemlerin yeniden geri geleceğini ifade etti. 1 Haziran itibariyle kademeli normal hayatın bu rakamlara bakıldığında başarılamadığını söyleyen Özen, 2 metrelik sosyal mesafeye dikkat edilmesi halinde koronavirüsten korunmanın mümkün olduğunu belirtti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 29 Haziran Pazartesi gününe ait koronavirüs verilerini paylaştı.

Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Dr. Meltem Özen, son açıklanan verilerin ne anlama geldiğini A Haber canlı yayınında değerlendirdi.

Özen, rakamların böyle devam etmesi durumunda önlemlerin yeniden geri geleceğini ifade etti. 1 Haziran itibariyle kademeli normal hayatın bu rakamlara bakıldığında başarılamadığını söyleyen Özen, 2 metrelik sosyal mesafeye dikkat edilmesi halinde koronavirüsten korunmanın mümkün olduğunu belirtti.

Özen, dezenfektan yerine ise vatandaşların kolonyayı tercih etmesini önerdi.