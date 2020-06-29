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Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Dr. Meltem Özen güzel haberi canlı yayında duyurdu |Video

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Giriş: 29.06.2020 21:54
Güncelleme:29.06.2020 21:54
29 Haziran verileri ne anlama geliyor? Yoğun bakım sayısı neden artıyor? Türkiye'de hayatını kaybedenlerin yaş ortalaması kaç? Tüm bu sorulara A Haber canlı yayınına katılan Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Dr. Meltem Özen, yanıt verdi. Özen, Türkiye nüfusa oranla vaka sayılarına bakıldığında 50. sıradayken 54. sıraya düştüğünü bunun da güzel bir gelişme olduğunu söyledi.

29 Haziran verileri ne anlama geliyor? Yoğun bakım sayısı neden artıyor? Türkiye'de hayatını kaybedenlerin yaş ortalaması kaç? Tüm bu sorulara A Haber canlı yayınına katılan Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Dr. Meltem Özen, yanıt verdi.

Özen, Türkiye nüfusa oranla vaka sayılarına bakıldığında 50. sıradayken 54. sıraya düştüğünü bunun da güzel bir gelişme olduğunu söyledi.

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