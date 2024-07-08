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Uzay yolculuğu için geri sayım! Bakan Uraloğlu A Haber'de: TÜRKSAT 6A ile kaliteli ve hızlı haberleşme imkanı sunacağız

ahaber.com.tr - Özel Haber
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Giriş: 08.07.2024 21:21
Bu gece yörüngesine fırlatılacak olan ilk yerli ve milli haberleşme uydusu olan TÜRKSAT 6A için heyecanlı geri sayım başladı. Uydunun devreye girmesiyle yaklaşık 5 milyar insana hizmet verilebilecek. Konuya ilişkin Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Uraloğlu A Haber'de açıklamalarda bulundu. Uraloğlu, "Ertelemeyi gerektirecek bir durum yok. Daha kaliteli ve hızlı bir haberleşme imkanını ülkemize sunmuş olacağız." ifadelerini kullandı.
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