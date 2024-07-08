08 Temmuz 2024, Pazartesi
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Uzay yolculuğu için geri sayım! Bakan Uraloğlu A Haber'de: TÜRKSAT 6A ile kaliteli ve hızlı haberleşme imkanı sunacağız
Bu gece yörüngesine fırlatılacak olan ilk yerli ve milli haberleşme uydusu olan TÜRKSAT 6A için heyecanlı geri sayım başladı. Uydunun devreye girmesiyle yaklaşık 5 milyar insana hizmet verilebilecek. Konuya ilişkin Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Uraloğlu A Haber'de açıklamalarda bulundu. Uraloğlu, "Ertelemeyi gerektirecek bir durum yok. Daha kaliteli ve hızlı bir haberleşme imkanını ülkemize sunmuş olacağız." ifadelerini kullandı.