CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi, sanatçı Şükriye Tutkun'un konserlerini iptal etti. Resmi Twitter hesabından açıklama yapan Şükriye Tutkun, "Sırf Meclis’e gidip sorunumu Binali Yıldırım’a aktardığımda çekilen fotoğraf sebebiyle İzmir Büyükşehir Belediyesi tüm konserlerimi iptal etti." ifadelerine yer vermişti. Usta sanatçı Tutkun, gelişmeleri A Haber'e anlattı.

Usta sanatçı Şükriye Tutkun, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde eski Başbakan Binali Yıldırım ile görüştüğü ve kendisiyle fotoğraf çekildiği gerekçesiyle CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin tüm konserlerini iptal ettiğini söyledi.

İşte A Haber canlı yayınına katılan Şükriye Tutkun'un açıklamaları...

Önceki yıllarda aile bakanlığı ile bir çalışmam vardı. O zamanın bakanı ile görüşmüyorduk. Ben de Meclis'e gittim. Bakan hanımı görmek istemiştim göremezsem de o zamanın Başbakanı Sayın Binali Yıldırım'a aktarırım diye düşündüm. Gittim Binali Yıldırım ile görüştüm ve derdimi anlattım. O ara fotoğrafımız çekilmiş. Ertesi gün bir gazetenin yazarı, "Şükriye Tutkun'un ne işi var AK Parti Grup Toplantısı'nda" yazdı. Bunu böyle saptırdılar. 'Parasız kaldı, konserlere çıkamıyor ve onun için gitti' bile dediler. Bu görüşmeyi buralara kadar çektiler. İzmir Büyükşehir Belediyesi ile konser anlaşmalarım vardı. Sonrasında konserlerim teker teker iptal ediliyor. Konserler hakkında fotoğrafların ilgisini sordum inkar ettiler. Dün yeniden baktım Bornova'daymış son konserim. 6 senedir benim konser vermeme izin vermiyorlar.