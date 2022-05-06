06 Mayıs 2022, Cuma
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Ümit Özdağ ve Ruşen Çakır’ın fonlama itirafı
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun, "Fonlama Soros taktiği, bu Sorosçu" sözleriyle eleştirdiği Ümit Özdağ'a ilişkin bir video ortaya çıktı. Ruşen Çakır'ın kurucusu olduğu Medyascope TV'nin ABD tarafından fonlandığı ortaya çıkmıştı. Ruşen Çakır'a konuk olan Ümit Özdağ nasıl fonlandıklarını itiraf ediyorlar. ABD merkezli bir vakfın Ruşen Çakır'a 500 bin dolardan fazla fon sağladığı tespit edilmişti.