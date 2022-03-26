Ukrayna-Rusya savaşı | Bölgede neler yaşanıyor? Rusya çocukları mı kaçırıyor?

Ukrayna ve Rusya savaşında 1 ay geride kalırken şiddetli çatışmalar ve patlamalar sürüyor. Bunun yanında diplomasi trafiği de sürüyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan dün akşam saatlerinde Ukrayna lideri Zlenskiy ile bir görüşme gerçekleştirdi. Zlenskiy dün yaptığı açıklamada Rusya’nın Ukraynalı çocukları kaçırdığını iddia etti. Bölgeden son gelişmeleri A Haber muhabiri Mert Hacıalioğlu Lviv’den aktardı.

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