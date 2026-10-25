Mekke Savunma Anlaşması Türkiye'ye ne kazandıracak, Suudi Arabistan'a asker gönderilecek mi?

Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan arasında imzalanan 16 maddelik Mekke Ortak Savunma Anlaşması'na ilişkin kanun teklifi TBMM'ye sunuldu. Anlaşmada, taraflardan birine yönelik saldırının diğerlerine de yapılmış sayılmasını öngören hüküm dikkat çekti. Peki, bu madde Türkiye'nin asker göndermesini gerektirir mi? İbn Haldun Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Gökhan Ereli, anlaşmayı A Haber'de değerlendirdi. A Haber muhabiri Aslı Bilger Kutludağ ve kameraman Burak Keskinci, görüntüleyerek detayları aktardı.