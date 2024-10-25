25 Ekim 2024, Cuma
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Kuruluş Osman
- Bir Gece Masalı
- Karadut
- Holding
-
Atv Eski Diziler
- Başım Belada
- Bir Küçük Gün Işığı
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Yalnız Kurt
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
TUSAŞ’a terör saldırısı! Prof. Dr. Uğur Özgöker: İç cephe sağlam olmalı
Çarşamba günü Ankara’da yer alan TUSAŞ yerleşkesini hedef alan terör saldırısını A Haber’de değerlendiren güvenlik politikaları uzmanı Prof. Dr. Uğur Özgöker, “Hedef, yer ve zaman çok manidar. iç cepheyi sağlam tutmak zorundayız. Yani içeriden bölünmemeliyiz. Düşman adım adım geliyor. Terörsüz Türkiye planı çok önemlidir.” dedi.