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TUSAŞ’a terör saldırısı! Prof. Dr. Uğur Özgöker: İç cephe sağlam olmalı

TUSAŞ’a terör saldırısı! Prof. Dr. Uğur Özgöker: İç cephe sağlam olmalı

Ahmet Nazif Vural
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 25.10.2024 16:03
Çarşamba günü Ankara’da yer alan TUSAŞ yerleşkesini hedef alan terör saldırısını A Haber’de değerlendiren güvenlik politikaları uzmanı Prof. Dr. Uğur Özgöker, “Hedef, yer ve zaman çok manidar. iç cepheyi sağlam tutmak zorundayız. Yani içeriden bölünmemeliyiz. Düşman adım adım geliyor. Terörsüz Türkiye planı çok önemlidir.” dedi.
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