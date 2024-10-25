TUSAŞ’a terör saldırısı! Prof. Dr. Uğur Özgöker: İç cephe sağlam olmalı

Çarşamba günü Ankara’da yer alan TUSAŞ yerleşkesini hedef alan terör saldırısını A Haber’de değerlendiren güvenlik politikaları uzmanı Prof. Dr. Uğur Özgöker, “Hedef, yer ve zaman çok manidar. iç cepheyi sağlam tutmak zorundayız. Yani içeriden bölünmemeliyiz. Düşman adım adım geliyor. Terörsüz Türkiye planı çok önemlidir.” dedi.

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