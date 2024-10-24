24 Ekim 2024, Perşembe
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TUSAŞ saldırısını yapan hain teröristlerin kimlikleri belli oldu
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, kadın teröristin kimliğinin belli olduğunu açıkladı. Bakan Yerlikaya, "TUSAŞ’a düzenlenen hain terör saldırısında etkisiz hale getirilen kadın teröristin kimliği de belli oldu. Hainin, PKK terör örgütü üyesi Mine Sevjin Alçiçek olduğu tespit edildi.” dedi.