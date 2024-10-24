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TUSAŞ saldırısını yapan hain teröristlerin kimlikleri belli oldu

TUSAŞ saldırısını yapan hain teröristlerin kimlikleri belli oldu

Mehmet Zeyrek
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Giriş: 24.10.2024 14:54
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, kadın teröristin kimliğinin belli olduğunu açıkladı. Bakan Yerlikaya, "TUSAŞ’a düzenlenen hain terör saldırısında etkisiz hale getirilen kadın teröristin kimliği de belli oldu. Hainin, PKK terör örgütü üyesi Mine Sevjin Alçiçek olduğu tespit edildi.” dedi.
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