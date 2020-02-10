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10.02.2020

Türkiye'nin "Siber Kale"si hizmete hazır |Video

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün açılışını yapacağı, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi hizmete hazır. A Haber, açılış öncesi Türkiye'nin "Siber Kale"sinin komuta merkezinde... Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, detayları A Haber ekranlarında anlattı...

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