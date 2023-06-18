18 Haziran 2023, Pazar
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Türkiye'nin NATO'ya damgasını vuran Kıbrıs itirazı! Karar onaylanmadı
NATO Savunma Bakanları Toplantısı’na, Türkiye’nin Bölgesel Savunma Planı’na itirazı damga vurdu. Türkiye, Kıbrıs’ın konumuyla ilgili kullanılan bazı ifadeler nedeniyle karara karşı çıktı.