18 Haziran 2023, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Türkiye'nin NATO'ya damgasını vuran Kıbrıs itirazı! Karar onaylanmadı

Türkiye'nin NATO'ya damgasını vuran Kıbrıs itirazı! Karar onaylanmadı

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 18.06.2023 12:47
NATO Savunma Bakanları Toplantısı’na, Türkiye’nin Bölgesel Savunma Planı’na itirazı damga vurdu. Türkiye, Kıbrıs’ın konumuyla ilgili kullanılan bazı ifadeler nedeniyle karara karşı çıktı.
Türkiye’nin NATO’ya damgasını vuran Kıbrıs itirazı
Türkiye'nin NATO'ya damgasını vuran Kıbrıs itirazı
Can Ataklı’dan İslam’a ve Müslümanlara saldırı!
Can Ataklı'dan İslam'a ve Müslümanlara saldırı!
Başkan Erdoğan’dan yerel seçim talimatı
Başkan Erdoğan'dan yerel seçim talimatı
FETÖ’nün dev istihbarat arşivi ortaya çıktı!
FETÖ'nün dev istihbarat arşivi ortaya çıktı!
Başkan Erdoğan torununun mezuniyetine katıldı
Başkan Erdoğan torununun mezuniyetine katıldı
CHP’de genel başkanlık için 4. isim
CHP'de genel başkanlık için 4. isim
Kemal Kılıçdaroğlu bana göre bir diktatör
"Kemal Kılıçdaroğlu bana göre bir diktatör"
İmamoğlu ve Yavaş’ın belediyecilik başarısızlığı!
İmamoğlu ve Yavaş'ın belediyecilik başarısızlığı!
Başkan Erdoğan Ursula von der Leyen ile görüştü
Başkan Erdoğan Ursula von der Leyen ile görüştü
CHP’de koltuk savaşı mı başladı?
CHP'de koltuk savaşı mı başladı?
Mehmet Özhaseki’den A Haber’e özel açıklamalar
Mehmet Özhaseki'den A Haber’e özel açıklamalar
YKS’de ilk oturum sona erdi
YKS'de ilk oturum sona erdi
Daha Fazla Video Göster