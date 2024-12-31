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Türkiye’nin göz bebeği TCG Büyükada, yeni yılda nöbette

Türkiye'nin göz bebeği TCG Büyükada, yeni yılda nöbette

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 31.12.2024 15:15
Deniz Kuvvetleri Komutanlığının göz bebeği, tasarımı ve inşası tamamen Deniz Harp Okulu Deniz Subayları tarafından yapılan Milli Gemi (MİLGEM) sınıfı korvetlerin 2. gemisi TCG Büyükada (F-512) yeni yılda nöbette olacak. Sahip olduğu teknolojik milli imkân ve kabiliyetler göz önüne alındığında, dünyanın en modern korvetlerinden biri olarak kabul edilen TCG Büyükada (F-512), öncelikli ve ağırlıklı olarak çevre denizleri olmak üzere kıyı sularından okyanuslara ve tropik denizlere kadar her ortamda görev icra edebilme özelliğiyle ön plana çıkıyor. Modern sensör sistemleri ve ateş gücü ile de oldukça caydırıcı bir platform olarak yer alıyor. Yeni yılda, yüksek hazırlık durumunda bulunan TCG Büyükada (F-512) gemisinde görevli askerler, milletin huzur ve güvenliği için karada olduğu gibi denizde de eller tetikte bekliyor. Vatan nöbetinin bir an olsun aksatılmadığı görülen gemide, TCG Büyükada Komutanı Deniz Binbaşı Anıl Bilgin, askerlerin yeni yılını kutladı.
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Türkiye’nin göz bebeği TCG Büyükada, yeni yılda nöbette
Türkiye’nin göz bebeği TCG Büyükada, yeni yılda nöbette
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