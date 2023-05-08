Türkiye’nin acı gerçeği deprem! İzmir depreminin ardından devlet hemen harekete geçti

Deprem Türkiye'nin acı gerçeği. Millet bu gerçekle 3 ay önce 6 Şubat'ta bir kez daha karşılaştı hem de en acı şekliyle. Türkiye daha önce de yaşamıştı bu felaketi. 10 Ekim 2020'de İzmir'i vurdu felaket. 6, 6 büyüklüğündeki depremde 117 vatandaşımız hayatını kaybetti. Binden fazla vatandaşımız da yaralandı. Depremin ilk anında devlet teyakkuza geçti. Bütün imkanlar seferber edildi. Sadece devlet değil millet de ayağa kalktı bu büyük felaket karşısında. Yardımlar oluk oluk aktı İzmir'e. Ve Ege’nin incisi bir yıl içinde küllerinden doğdu. Vatandaşı ile tek yürek olan devlet verdiği sözü tuttu bir yıl içinde yaraları sardı.

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