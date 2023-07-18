Türkiye’den körfez ülkelerine çıkarma

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın körfez turunda ikinci gün. Suudi Arabistan'a hareketinden önce ziyareti değerlendiren Erdoğan körfez ülkeleriyle ikili ticaret hacminin son 20 yılda 1,6 milyar dolardan yaklaşık 22 milyar dolara yükseldiğini açıkladı. Erdoğan, "Öncelikli gündemimiz yürüteceğimiz ortak yatırım ve ticari faaliyetler olacak" değerlendirmesinde bulundu.