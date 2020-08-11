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Türkiye'den Doğu Akdeniz mesajı: Mavi vatanımızın her bir damlası kutsaldır

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Giriş: 11.08.2020 11:12
Güncelleme:11.08.2020 11:24
Doğu Akdeniz'de yaşanan gelişmelerin ardından Türkiye, bölgeye fırkateynlerle birlikte Oruç Reis gemisini gönderdi. 23 Ağustos tarihine kadar da Navtex ilan edildiğinin duyurulmasının ardından Yunan tarafı panikledi. İletişim Başkanı Fahrettin Altun sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla "Mavi vatanımızın her bir damlası kutsaldır." ifadelerine yer verdi.

Doğu Akdeniz'de yaşanan sıcak gelişmeler sürüyor. Türkiye, Yunanistan'ın Mısır ile imzaladığı dayanaksız anlaşma sonrası bölgede Navtex ilan etti. Oruç Reis gemisi ile birlikte fırkateynler de bölgeye gönderildi. Yunanistan tarafı yaşanan bu gelişmelerin ardından paniklerken, Türkiye geri adım atmayacağını net bir şekilde belli etti.

HER BİR DAMLASI KUTSALDIR
İletişim Başkanı Fahrettin Altun da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Mavi Vatan" vurgusunu yineledi. Altun, "Zaferlerle dolu tarihimizden, dünyanın dört bir yanını barış diyarına çeviren şanlı ecdadımızdan ve binlerce yıllık devlet geleneğimizden aldığımız güç ve ilhamla mavi vatanımızda şanlı bayrağımızı dalgalandırıyoruz. Mavi vatanımızın her bir damlası kutsaldır." dedi.

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