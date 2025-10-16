Türkiye’den Çin’e su ürünleri ve badem ihracatının önü açıldı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ile Çin Gümrükler Genel İdaresi Başkanı Sun Meycün, Şanghay’da Türkiye’den Çin’e somon, çipura, levrek ve badem ihracatını kolaylaştıracak üç önemli protokole imza attı. Bakan Yumaklı, “Tarım alanındaki iş birliğimiz ortak geleceğimiz açısından büyük önem taşıyor” dedi.

